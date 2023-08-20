Как информирует «НБН», соответствующие кадры обнародовал ТГ-канал «ДвіЩ».

На кадрах можно увидеть побитый снарядом российского танка и взрывной волной бронеавтомобиль турецкого производства, переданный для нужд Вооруженных сил Украины в противостоянии армии Путина. Примечательно, что на значительные повреждения передней части военной техники, все его шины остались целыми. На лобовом стекле заметны трещины, однако оно целое, без сквозных дыр.

Внутри бронемашины можно увидеть также целые седушки для экипажа.

На кадрах внезапно появляется водитель военного транспортного средства с улыбкой на лице от того, что после такого мощного удара он остался жив.

ТГ-канал подписал соответствующее видео следующим образом:

Осмотр бронированной машины BMC Kirpi, выдержавшей прямое попадание вражеского танка и спасшей жизнь своему экипажу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ТГ-канал «Военный курьер» обнародовал видео, на котором запечатлено попадание вражеского 125-мм снаряда, выпущенного из танка РФ, якобы по бронеавтомобилю Bradley. В том случае также все бойцы ВСУ остались живы.