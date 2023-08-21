Спикер оперативного командования «Юг» в эфире национального телемарафона сообщила, что туристический сезон в Крыму закрылся с началом «хлопкового», информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, на временно захваченном полуострове фиксируется только внутреннее перемещение, приезжие туристы там давно отсутствуют.

Гуменюк рассказала, что крымчане из центральных районов полуострова едут к морю, чтобы посмотреть на окопы, вырытые россиянами. Однако отдыхающих как таковых нет и туристический бизнес жалуется на проблемы.

Ранее спикер ОК «Юг» рассказала, чем заняты оккупанты и коллаборанты в Крыму. Она сообщила, какие события на полуострове демотивируют солдат «второй армии мира».