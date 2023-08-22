Разведка Великобритании отмечает, что атака на аэродром «Сольцы» вызвала истерику у россиян. Предположительно объект оккупантов атаковали коптерным беспилотником.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

Британская разведка отмечает, что, если по российскому аэродрому действительно ударили коптером, можно сделать вывод, что некоторые атаки на авиабазы РФ осуществляются с территории страны-агрессора. Эксперты объяснили, что коптерные БПЛА вряд ли бы достигли «Сольцов» за пределами государства-террориста.

В сообщении сказано, что это, по меньшей мере, была третья успешная атака на аэродромы дальней авиации, которая поднимает вопрос о способности Кремля защитить объекты оккупантов в глубине РФ.

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