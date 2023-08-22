В эфире «24 канала» начальник ГВА рассказал, что россияне преувеличивают свои «успехи» в боях за Авдеевку Донецкой области, сообщая о «достижениях» несколько раз в неделю, информирует «НБН».

По словам Барабаша, оккупанты то хвастаются, что они «уже зашли» в город, то уверяют, что им «осталась пара дней на зачистку». Помимо того, что захватчики «берут ртом» Авдеевку, россияне также запускают различную дезинформацию.

Чиновник отметил, что у армии Путина нет успехов на этом направлении, где ВС РФ сосредоточили роты «Шторм Z» и 9 полк морской пехоты. Подразделения так называемых «народных республик» Донбасса встречаются все реже.

Глава администрации отметил, что россияне пытаются окружить город с севера, поскольку на юге ВСУ им сильно «насыпали». При этом штурмовать Авдеевку «освободители» боятся, осознавая, что мало кто вернется с этого направления.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, что захватчики боятся заходить в Авдеевку, поскольку их пугает перспектива уличных боев с украинскими военными.