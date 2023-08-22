Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении российски пропагандистских ТГ-каналов со ссылкой на заявления местного населения.
Так, жители оккупированного города сообщают, что в Севастополе были слышны звуки, весьма похожие на звуки выстрелов и взрывов.
На своих страницах в социальных сетях, к примеру, люди писали следующее:
Автобат, фиолент, там очень сильно.
Но по настоящее время нет никакой официальной информации о том, что же в действительности происходило в городе Севастополе, что в Крыму.
Крымский мост в очередной раз встал. Движение на сооружении перекрывают.
Как заявляют сами россияне, звуки взрывов якобы связаны с тренировкой подразделений ВС РФ в Казачьей Бухте. При этом они предупреждают местных об угрозе ударов беспилотников.
Напомним, ранее мы уже писали о «сезоне бавовны» в Крыму.