Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении российски пропагандистских ТГ-каналов со ссылкой на заявления местного населения.

Так, жители оккупированного города сообщают, что в Севастополе были слышны звуки, весьма похожие на звуки выстрелов и взрывов.

На своих страницах в социальных сетях, к примеру, люди писали следующее:

Автобат, фиолент, там очень сильно.

Но по настоящее время нет никакой официальной информации о том, что же в действительности происходило в городе Севастополе, что в Крыму.

Крымский мост в очередной раз встал. Движение на сооружении перекрывают.

Как заявляют сами россияне, звуки взрывов якобы связаны с тренировкой подразделений ВС РФ в Казачьей Бухте. При этом они предупреждают местных об угрозе ударов беспилотников.

Напомним, ранее мы уже писали о «сезоне бавовны» в Крыму.