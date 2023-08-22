В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил высказался об очередной ночной атаке российских оккупантов на Украину. По словам Игната, для нанесения ударов по нашей стране захватчики использовали крылатые ракеты «Искандер-К» и БПЛА Shahed, информирует «НБН».

Полковник уточнил, что это предварительные данные относительно вооружения, которое ночью применяли ВС РФ, сейчас эта информация уточняется.

Отметим, что под утро во вторник, 22 августа, российские войска ударили по Кривому Рогу. Начальник местной военной администрации Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе.