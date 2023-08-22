Как информирует «НБН», об этом Лысак рассказал в воем ТГ-канале. Кроме того, по его словам, был также атакован россиянами и Синельниковский район Днепропетровской области.

Касательно ракетного удара по Кривому Рогу, Лысак подчеркнул:

По Кривому Рогу Россия нанесла ракетный удар. В результате пострадал один местный житель. Были повреждены два десятка частных домов и линия электропередач.

Удар по Синельниковскому району

Помимо Кривого Рога, как добавил Лысак, армия Путина дважды атаковала Синельниковский район. В данном случае не обошлось без беспилотника, который в ночное время «прилетел» по частному предприятию. В результате там начался пожар.

Последствиями второй атаки россиян по Синельниковскому району, как отметил Лысак, стало повреждение ЛЭП, а также иная гражданская инфраструктура.

Напоследок глава Днепропетровской ОВА добавил, что в результате двух атак армии Путина на Синельниковский район обошлось, предварительно, без пострадавших.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетной атаке РФ по Кривому Рогу.