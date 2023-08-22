В эфире телеканала Espreso начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины рассказала, что во вторник, 22 августа, оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство сразу три корабля-носителя «Калибров», суммарный залп которых составляет до двух десятков ракет, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, среди кораблей есть «Циклон», о постройке которого еще в прошлом месяце писали СМИ страны-агрессора. Россияне вывели новый корабль на боевое дежурство.

Отметим, в РФ заявляли, что «Циклон» должен усилить Черноморский флот государства-террориста. В то же время представитель ВМС Украины рассказал о провальных испытаниях нового корабля захватчиков, объяснив зачем оккупанты поставили его в строй.