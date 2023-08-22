В интервью изданию «Українські новини» спикер ГУР МОУ сообщил, что Кремль готов объявить в Российской Федерации всеобщую мобилизацию, рассматривая несколько сценариев, информирует «НБН».

По словам представителя военной разведки Украины, российские власти боятся дестабилизировать ситуацию в стране. Есть ряд факторов, который тормозит объявление массового призыва в путинскую армию, один из главных – угроза «внутренних процессов».

Россияне продолжают проводить скрытую мобилизацию, ВС РФ ежемесячно пополняются 10 000 человек. Кремль будет принимать решение о массовом призыве, учитывая ситуацию на фронте и политически-информационной ситуации.

Ранее западные СМИ сообщили, что в ФСБ призвали кремлевского диктатора провести мобилизацию в РФ, а также уволить главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.