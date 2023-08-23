В Сумской областной военной администрации сообщили, что сегодня в 10:05 войска Российской Федерации выпустили по городу Ромны БПЛА типа «Шахед», информирует «НБН».

Как рассказали в ведомстве, дрон-камикадзе попал в учебное заведение. В результате атаки здание полностью разрушено. На месте удара вражеского беспилотника работают все службы, также развернут штаб ликвидации последствий.

Отметим, что «вторая армия мира» регулярно атакует регион из разных видов вооружения, в частности приграничные районы области.

В прошлом месяце командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Сумщине усилили противовоздушную оборону, рассказав детали.