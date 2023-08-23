Как информирует «НБН», об этом сообщает городской голова Москвы Сергей Собянин в ТГ-канале.

Так, мэр Москвы отметил, что этой ночью противовоздушная оборона города сбила БПЛА в Можайском районе Московской области.

Еще один беспилотник попал в строящееся в «Сити» здание.

Согласно информации, которую озвучил Собянин, на место взрыва прибыли оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

В это же время ТГ-каналы РФ обнародовали видео, на котором видно попадание БПЛА в здание «Москва-Сити». На кадрах можно увидеть яркую вспышку после взрыва.

Также есть информация о том, что здание было атаковано на уровне 10-15 этажей.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке БПЛА на Москву.