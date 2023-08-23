В начале августа в результате ударов получили повреждения Чонгарский и Генический мосты, в связи с чем на пунктах пропуска россияне начали устанавливать понтонные переправы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

Параллельно с этим оккупанты пытаются отремонтировать логистические транспортные конструкции, в частности, залатать их. На понтонных мостах образовались пробки, так как ВС РФ выбирают для переброса техники на юг Украины длинный маршрут через Армянск.

В разведке Великобритании утверждают, что понтонные переправы захватчиков вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелой техники с оружием и снарядами, которые страна-агрессор доставляет на фронт.

Ранее спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что у армии Путина усложнилась логистика в Крыму, указав на причину проблем оккупантов.