Чиновник сообщил, что сейчас в Купянске находиться опасно, поскольку российские захватчики наносят удары по центру города, жилым домам, применяя для атак все виды вооружения – минометы, танки, авиацию и артиллерию, информирует «НБН».

По словам главы ОВА, ежедневно фиксируются случаи ранений среди жителей Купянска и населения в районе. ВС РФ обстреливают логистические объекты, чтобы усложнить людям передвижение.

На Купянском направлении, как отметил Синегубов, ВСУ надежно удерживают позиции и не дают армии Путина продвинуться. Ситуация остается сложной, но контролируемой. Оккупанты несут потери, поэтому регулярно проводят замену личного состава и техники.

Напомним, пропагандист Сергей Мардан пофантазировал о возвращении Купянска под контроль российских захватчиков.