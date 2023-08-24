В интервью «Крым.Реалии» глава ГУР МОУ прокомментировал выполнение ранее заявленных планов по деоккупации Крыма. Генерал отметил, что Украина «выпала из графика» в этом вопросе и события развиваются медленнее, чем прогнозировалось, информирует «НБН».

По словам начальника украинской военной разведки, наша страна идет к цели и если посмотреть на события на временно захваченном полуострове, становится понятно, что это уровень боевых действий, который не сравнится с тем, что было в регионе год назад и ранее.

Буданов отметил, что прогнозы относительно освобождения Крыма составляются с учетом фактов, цифр, хода событий, военных, экономических показателей и т.д. При этом есть реальность, которая происходит на фронте.

Отметим, в ночь на четверг, 24 августа, украинские десантники высадились на территории Крыма. В разведке показали кадры спецоперации ГУР на полуострове.