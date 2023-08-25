В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что в ночью на пятницу, 25 августа, армия Путина обстреляла Одесскую область. Одной из целей захватчиков было уничтожение портовой инфраструктуры, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, сначала ВС РФ применили для удара тактическую авиацию, выпустив две ракеты Х-35 из истребителей Су-35. Воздушные цели были ликвидированы.

После полуночи на юге вновь объявили тревогу, на этот раз оккупанты обстреляли Одесскую область двумя «Калибрами». При этом впервые россияне эти ракеты запустили из Азовского моря. ПВО уничтожила и эти воздушные цели.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько ракет и БПЛА было сбито во время ночной атаки РФ на Украину.