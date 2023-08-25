В ЦНС сообщили, что российские захватчики начали возвращать украинцев в населенные пункты, которые находятся на линии фронта. «Деэвакуацию» оккупанты начали с жителей Токмака и Васильевки Запорожской области, которых ранее депортировали в Бердянск, информирует «НБН».

Помимо этого, коллаборанты сообщили, что в населенных пунктах на линии столкновения открылись школы, несмотря на то, что в помещениях этих учебных заведений разместились «освободители».

В Центре национального сопротивления объяснили, что «эвакуацию» россияне использовали для паспортизации украинцев в оккупации, поскольку только при наличии «красной макулатуры» депортированные имели возможность получить соцвыплаты и жилье. Сейчас же их принудительно РФ возвращает домой, где идут боевые действия.

Ранее разведка сообщила, что Кремль готовит «выборы» во временно захваченных регионах нашей страны. В ГУР МОУ обратились к украинцам в оккупации.