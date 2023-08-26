Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», об этом в комментарии изданию рассказал источник в СБУ.

Дословно из обнародованного источником в СБУ сообщения:

Удар, осуществленный 25 августа по 126 бригаде ЧФ РФ – это совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и контрразведки ВСУ. Беспилотники успешно отработали по оккупантам.

В настоящее время неизвестно о точном количество дронов, при помощи которых удалось атаковать базу россиян в Крыму. А вот касательно последствий, то точно можно говорить о десятках «двухсотых» и «трехостых». Кроме того, серьезные повреждения получила военная техника оккупантов.

Напоследок источник в СБУ добавил:

Выпущенные нами БПЛА смогли обойти все системы защиты России.

Помимо прочего, в Службе безопасности Украины анонсировал еще больше «сюрпризов» подобного рода для россиян.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава СБУ Малюк обнародовал некоторые данные о спецоперации по подрыву Крымского моста.