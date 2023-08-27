Как информирует «НБН», об этом говорится всообщении ТГ-канала «Кремлевская табакерка».

В сообщении отмечается, что на одной из военных баз вблизи Евпатории неизвестные зарезали четырнадцать российских захватчиков. Это произошло прямо в казарме.

Дословно из обнародованного сообщения:

Согласно информации, предоставленной источниками, военных РФ убили во сне. Части из них неизвестные диверсанты нанесли удары в сердце, а другой части – перерезали горло. Каким образом преступникам удалось обойти охрану и попасть в казарму, пока что никто не может понять.

Стоит отметить, то это уже не первый подобного рода случай. Ведь в конце июля в Севастополе аналогичным способом были убиты чететырнадцать моряков.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине будут судить российских военных, которые будут признаны виновными за убийство гражданских в Гостомеле.