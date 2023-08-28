Как информирует «НБН», об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных кругах.

Примечательно, что в пресс-службе СБУ в комментарии РБК-Украина рассказали, что все обстоятельства смерти сотрудника спецслужбы исследуются в рамках уголовного производства, которое ведут следователи НПУ.

В свою очередь Служба безопасности Украины оказывает максимальное содействие Национальной полиции для полного объективного и беспрепятственного расследования.

Кроме того СБУ также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полковника спецслужбы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как ВСУ и СБУ вместе нанесли смертельный удар по бригаде Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.