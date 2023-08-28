Скибицкий сообщил, что страна-агрессор уже самостоятельно собирает «Шахеды» и работает над налаживанием мощного производства этих БПЛА, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам представителя ГУР МОУ, после последних атак дронами-камикадзе в них обнаружили комплектующие, которые свидетельствуют о том, что финальный этап сбора этих беспилотников происходит уже на территории РФ. Помимо этого, в БПЛА увеличилось количество деталей российского производства.

Заместитель Буданова добавил, что на одной из выставок ВПК страны-агрессора россияне заявили о намерении освоить примерно 60 дронов различных модификаций в ближайшие семь лет.

Представитель разведки отметил, что во втором полугодии 2023 года РФ намерена изготовить 1300 беспилотников «Герань-2» («Шахедов»). Для их выпуска оккупанты будут использовать отечественные и иностранные компоненты. При этом в реальности государство-террорист не сможет выпустить заявленное количество дронов.

Ранее в ОК «Юг» объяснили, почему Москва ускорила темпы производства БПЛА Shahed.