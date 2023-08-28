Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», по словам главы оборонного ведомства, по состоянию на сегодняшний день необходимости проводить новую волну мобилизации в Украине нет. Во время пресс-конференции он утвердительно заявил, что сегодня нет никакой такой критической ситуации, из-за которой пришлось бы увеличить мобилизационный план.

На вопрос журналиста о том, будут ли осенью увеличены мобилизационные планы, Резников ответил, что может сказать о том, что план мобилизации, утвержденный парламентом в соответствии с представлением, еще до сих пор не выполнен. Он пояснил, что это значит, что у страны сегодня нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации для увеличения численности. Другими словами, Украина еще имеет ресурс по точке зрения правового плана.

Следовательно, по словам Резникова, в ближайшие месяцы необходимости поднимать вопрос об увеличении планки мобилизации стоять не будет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что правительство Украины сняло ограничения на выезд еще одной категории населения.