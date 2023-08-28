В понедельник, 28 августа, во время включения из Military Media Center представитель оборонного ведомства заявила, что украинские военные деоккупировали Работино, информирует «НБН».

Заместитель министра отметила, что ВСУ начали продвигаться юго-восточнее села, в сторону Новопрокоповки, Очеретоватого, Новоданиловки и Новой Токмачки, где путинские оккупационные силы оказывают, по ее словам, сумасшедшее сопротивление.

Маляр отметила, что на этом участке фронта защитникам приходится проходить сплошное заминирование и бетонные укрытия, кроме того, страна-агрессор бросает туда все свои силы.

Отметим, что успехи армии Украины в Запорожской области оценили аналитики американского Института изучения войны.