Как информирует «НБН», некоторые детали об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Согласно озвученной информации, на протяжении последних суток враг потерял почти 300 человек живой силы, а если точнее – 293. Из ни 50 – летальные потери, а 243 – «трехсотые».

Помимо того, Вооруженные силы Украины уничтожили 25 единиц военной техники оккупантов, среди которой один танк, четыре ББМ, девять артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, один БПЛА, девять автомобилей.

Напоследок отмечается, что ВСУ также уничтожили пять складов с боеприпасами, один пункт управления и один контрольно-наблюдательный пункт российских войск.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как ВСУ уничтожили уникальную российскую военную технику в Херсонской области.