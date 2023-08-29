В интервью изданию «Крым. Реалии» глава украинской военной разведки высказался об эффективности заграждений возле Керченского моста, которыми российские оккупанты рассчитывают усилить его защиту после «бавовны», информирует «НБН».

По словам начальника ГУР МОУ, установка боновых заграждений возле переправы россиян не даст того эффекта, на который рассчитывают захватчики, поскольку украинские дроны ранее продемонстрировали свою способность прорываться через такие препятствия.

Буданов напомнил, ранее морской дрон заходил в акваторию бухты Севастополя и был уничтожен россиянами при подходе к фрегату «Адмирал Эссен». В результате взрывной волны радиоэлектронное оборудование, электроника, антенны, определенные системы корабля «второй армии мира» было полностью повреждено осколками дрона.

Генерал подчеркнул, что тогда данное оружие Украины прошло боновые заграждения захватчиков.

Напомним, что украинский морской дрон повредил десантный корабль ВМС РФ «Оленегорский горняк».