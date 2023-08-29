Глава Католической церкви оскандалился словами о «великой России», призвав юных граждан государства-террориста никогда не отказываться от «своего наследия», информирует «НБН».

Представительство Ватикана в Украине поспешило оправдаться, заявив, что понтифик якобы никогда не призывал к империалистическим идеям.

В свою очередь в УГКЦ на заявления Франциска отреагировали с «болью и беспокойством». Предстоятель церкви Святослав Шевчук выразил надежду на то, что о «великой России» Папа Римский сказал спонтанно.

Митрополит отметил, что высказывания главы Католической церкви – худший пример империализма и крайнего русского национализм, которые никак не сочетаются с «наукой о мире» Святого Престола.

Он добавил, что в УГКЦ намерены услышать взвешенное объяснение ситуации от Ватикана, кроме того, епископы украинской церкви уже через несколько дней на Синоде в столице Италии смогут лично донести до Папы Римского боль и сомнения украинцев.

Напомним, что в апреле глава Католической церкви заговорил о «примирении» народов РФ и Украины.