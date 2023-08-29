В военной разведке Украины сообщили, что 25 августа в АП РФ состоялось совещание, на котором обсуждалась информационная война против нашего государства. Представители Кремля определили темы новой «методички» для пропагандистов, информирует «НБН».

Рупоры путинского режима должны разгонять в информационном пространстве двух стран пять главных нарративов. Один из них – «массовая мобилизация» в Украине. Псевдожурналисты будут утверждать, что в ВСУ начнут «загребать» всех граждан, несмотря на их возраст, пол и состояние здоровья.

Также пропагандисты продолжат уверять, что партнеры Украины «потеряли веру» в ее победу в войне, пустив в ход рассказы на тему «мир в обмен на территории».

Рупоры Кремля заявят об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ, говоря о «больших потерях» защитников. Пропагандисты намерены показывать фотографии с кладбищ больших городов Украины в качестве «доказательств».

РФ продолжит разгонять тему «тотальной коррупции» в нашей стране, говоря о безнаказанности для преступников, о «разворовывании госбюджета» и об «отсутствии закупок».

Кроме того, псевдожурналисты должны показывать «красивые картинки» из оккупации, где якобы украинцы живут в прекрасных условиях с низкими ценами, высокими зарплатами и обеспечением всем необходимым из РФ. При этом рупоры путинского режима сделают акцент на «свободных» псевдовыборах и покажут документы, где Киев «отказывается от захваченных регионов» и «сдает Купянск».

Напомним, пропагандист Сергей Мардан размечтался о «возвращении» оккупантов в Купянск.