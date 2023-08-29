В своем отчете американские аналитики пишут, что осенью ВС РФ могут возобновить более широкую кампанию ударов по украинской критической инфраструктуре, информирует «НБН».

Эксперты сослались на слова заместителя начальника ГУР МОУ Вадима Скибицкого, который сообщил, что у страны-агрессора осталось в арсенале 585 ракет, не считая сверхзвуковых противокорабельных Х-22. Летом оккупанты смогли пополнить запасы высокоточных ракет лишь незначительно.

В ISW обратили внимание на то, что в мае захватчики начали новую воздушную кампанию, которая предусматривает поддержание более регулярного темпа атак на Украину с использованием меньшего количества ракет. Заместитель Буданова предположил, что эта тактика позволит РФ пополнить свои запасы.

Аналитики предупреждают, что уже осенью государство-террорист будет обстреливать Украину, комбинируя меньшее количество ракет и большое количество БПЛА.

Напомним, Скибицкий рассказал, какие данные сейчас об Украине собирают россияне, чтобы осенью атаковать страну.