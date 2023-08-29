В эфире национального телемарафона представитель оборонного ведомства сообщила, что войска Путина продолжают идти в наступление на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях, там продолжаются тяжелые бои, информирует «НБН».

В течение недели самая горячая ситуация была на Купянском и Лиманском направлениях, где захватчики пытаются продвинуться, совершая перегруппировку и подключая профессиональные подразделения ВС РФ.

По словам Маляр, «освободители» пытаются отвлечь ВСУ от Бахмутского направления, где достаточно успешно продвигаются защитники. По этой причине россиянам пришлось принимать другие решения, поэтому они активизировались в районе Купянска и Лимана.

Как сообщалось, аналитики ISW рассказали, что может замедлить продвижение ВСУ на юге.