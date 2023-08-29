Как информирует «НБН» со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии, Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии вскоре передаст Украине дистанционную машину для разминирования.

В частности, в сообщении говорится, что с начала войны в значительной степени увеличилось количество территорий в нашей стране, которые загрязнены минами, кассетными боеприпасами, а также взрывоопасными пережитками войны.

При этом в сообщении отмечается, что для безопасного и эффективного их разминирования, Украинскому государству нужно срочно специализированное оборудование для гуманитарного разминирования.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия дополнительно заминировала подходы к портам Украины.