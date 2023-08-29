Как информирует «НБН», об этом в ТГ-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Так, согласно озвученной им информации, войска России ударили по Купянску, в результате чего погиб один мужчина. Еще один человек получил ранения.

Синегубов добавил, что погибшему местному жителю было 45 лет. Также были повреждены здания мясокомбината, где этот же погибший мужчина работал охранником.

В городе также в результате вражеского удара был поврежден многоквартирный дом и частное домовладение. Осколочное ранение получил 67-летний мужчина. Пострадавший отказался от госпитализации.

Напомним, ранее мы уже писали, что согласно информации главы Минобороны Украины Резникова, если ВСУ продвинутся в районе Бахмута, то войска России могут попасть в «котел» на Купянском направлении.