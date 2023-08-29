Как сообщает «НБН«, об этом информирует херсонское издание «Мост«, а также местный журналист Константин Рыженко

Тем временем в интернете опубликовали видео поднятия украинского флага на восточном берегу Днепра. Военные на территория садового кооператива «Шляховик» увидели флагшток с украинским трезубцем, в связи с чем они решили поднять на нем флаг. В сопровождении гимна Украины флаг подняли военнослужащие Андрей и Иван.

Соответствующим образом они хотели «дать понять российским захватчикам, что те совершили вторжение на украинскую землю, которая в конечном счете будет освобождена от захватчиков».

«На правом берегу, недалеко от Олешек, наши воины торжественно с «государственным гимном установили флаг Украины», — отметил Рыженко.

Также известно, что все дачи, над которыми заметен флаг Украины, находятся между Антоновкой и Олешками.

Напомним, ранее мы писали об успехах ВСУ на Херсонском направлении.