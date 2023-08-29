Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о прилете возле Оленевки. Местные жители слышали глухой взрыв, позже на место «хлопка» поехали кареты скорой помощи, информирует «НБН».

В то же время советник «главы» Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков в своем Telegram попытался успокоить население, выдав абсурдное объяснение очередной «бавовне» на полуострове.

Коллаборант заявил, что вблизи Оленевки якобы в степи горит трава, на месте ЧП работает МЧС, призвав крымчан доверять только «официальным источникам».

Напомним, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, может ли Украина нанести ракетный удар по любой части Крыма.