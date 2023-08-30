Разведка Великобритании обратила внимание на то, что в стране-агрессоре 25 августа военный суд приговорил двух солдат ВС РФ за отказ возвращаться в так называемую «зону СВО». Кроме того, еженедельно в России суды приговаривают около 100 бойцов «второй армии мира» за нежелание воевать в Украине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что если в путинских оккупационных силах дезертирство продолжит процветать, в стране-агрессоре ежегодно будут выносить около 5200 обвинительных приговоров.

Британская разведка отмечает, что российские оккупанты отказываются идти на фронт, поскольку не имеют мотивации и соответствующей подготовки. При этом командование ВС РФ не борется с низким моральным духом в армии, заменяя дезертиров мобилизованными.

Напомним, что в Запорожской области бросил свои позиции целый полк «освободителей».