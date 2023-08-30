Представитель Главного управления Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что во время ночного удара беспилотников по Российской Федерации пострадала военная авиация путинских оккупационных сил, информирует «НБН» со ссылкой на Liga.net.

Два десятка беспилотников атаковали аэропорт Пскова, где базируются военные и гражданские самолеты. По словам представителя украинской разведки, действительно в результате «бавовны» были уничтожены 2 военно-транспортных самолета Ил-76 и еще 4 получили серьезные повреждения.

Отметим, что этой ночью российской противовоздушной обороне пришлось отражать удар БПЛА в нескольких других регионах государства-террориста.