Во вторник, 29 августа, в 21:00 агент движения «АТЕШ» устроил «бавовну» в штабе «Единой России» во временно оккупированной Новой Каховке. В результате подрыва в здании вспыхнул пожар, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал партизан.

В сообщении сказано, что в результате взрыва были ликвидированы три захватчика, которые охраняли объект. Также огонь уничтожил всю документацию, которую россияне завезли в город к фейковым выборам, которые Кремль назначил на 8-10 сентября.

Как сообщалось, 29 августа прогремел взрыв вблизи Оленевки в Крыму. Советник гауляйтера полуострова Олег Крючков попытался успокоить местное население, выдав абсурдное объяснение очередной «бавовне».