На своей Facebook-странице чиновник обратил внимание на то, что в последнее время в прессе все чаще рассказывают о «медленном контрнаступлении ВСУ», «больших потерях техники», «распылении сил» и так далее, информирует «НБН».

Секретарь СНБО объяснил, что аналитики в своих суждениях опираются на устаревшие или не исследованные данные, поэтому делают поверхностные умозаключения, которые являются опасными.

Данилов отметил, что медиа в погоне за «лайками» забывают, что подобной войны со времен Второй мировой не было и все боевые процессы в нашей стране, в частности на фронте, являются новейшими, поэтому их последствия могут не быть заметными сразу.

Чиновник добавил, что у экспертов, комментирующих украинское контрнаступление, нет обновленного теоретического багажа, который только формируется. По этой причине все оценки и прогнозы о ходе войны в нашей стране нужно воспринимать с учетом перечисленных обстоятельств.

Ранее Данилов высказался об ударах беспилотников по столице страны-агрессора.