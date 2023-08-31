Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

Так, согласно принятому Верховной Радой Украины закону №9185, определенные уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. Это будет одним их основных видов наказания. Оно будет наравне с ограничением, а может даже и лишением свободы. В это же время он может быть и их альтернативой.

В ведомстве пояснили, что данное наказание возможно в случае, если нарушитель уклоняется от уплаты алиментов, разглашает банковскую тайну, осуществляет домашнее насилие, принуждает к вступлению в половую связь и т.д. Всего таких пунктов будет более 140.

В сообщении Минюста говорится, что данный вид наказания будет выполняться без какой-либо изоляции от общества, однако с возложением на нарушителя целого ряда обязанностей. За их невыполнение может быть применено более суровое наказание.

Пробоционное наблюдение может назначаться на срок от одного до пяти лет. А в случае, если осужденный не будет выполнять обязанности, которые будут установлены и возложены на него судом, то его свобода может быть ограничена на срок до трех лет.

Напоследок отметим, что такой закон вступит в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что некоторым ВПЛ могут перестать начислять выплаты.