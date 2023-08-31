Как информирует «НБН», об этом говорится в материале ВВС Украина.

Так, в интервью португальскому общественному телевидению RTP президент Украины рассказал, при каких условиях во время военного положения в стране могут таки состояться президентские выборы.

При этом журналистка уточнила, собирается ли баллотироваться в таком случае действующий лидер Украины? На это Зеленский сказал:

Если в 2024-м таким будет продолжаться война, но выборы таки будут организованы, то я никогда в своей жизни не брошу собственное государство. Ведь я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае.

К слову, в 2019 году перед минувшими президентскими выборами Владимир Зеленский, выступая перед избирателями, обещал не баллотироваться во второй раз на президентское кресло.

Напомним, ранее Зеленский обнародовал информацию о необходимом Украине количестве истребителей F-16.