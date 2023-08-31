Как информирует «НБН» со ссылкой на пост в ТГ-канале украинского военкора Цаплиенко, видео пролета крылатой ракеты, якобы выпущенной по Крыму украинскими Вооруженными силами, обнародовал пропагандистский телеграм-канал Readovka.

В это же время начали появляться сообщения местных жителей о том, что таких ракет было якобы три.

Также в Сети появилась информация от псевдо-властей незаконно аннексированного Россией Крымского полуострова о том, что российская ПВО сбила одну ракету.

Напомним, ранее мы уже писали об очередной атаке БПЛА на Крымский полуостров.