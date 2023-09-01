Из голосовых сообщений, которые «освободитель» записывал друзьям в мессенджере, становится понятно, что командиры отправляют его с сослуживцами на штурмы в открытое поле в районе Бахмута Донецкой области, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал ССО ВСУ.

По словам россиянина, его и еще шестерых «больных людей» некий начальник Черненко отправил в Брянку Луганской области, где их должны были лечить. Однако медицинскую помощь путинские солдаты не получили – их отправили обратно на позиции.

«Все равно пойдете, ранены вы, больные, хромые – не имеет значения», — цитирует «освободитель» слова начальника штаба 57-й бригады.

В результате оккупантам выдали оружие и отправили под Бахмут удерживать позиции, пока боевики ЧВК «Вагнер» штурмовали город-крепость.

Россиянин отметил, что ему известно о «лечении» в 57-й бригаде: раненым даже не вынимают осколки, отправляя на передовую. Командование десятки раз на день по 10-15 захватчиков отправляет на штурмы, не обращая внимания на их физическое состояние.

В конце разговора «освободитель» признался, что его все же отправили в Луганск на лечение, пообещав реабилитацию в РФ, однако он не верит, что сможет уехать из Украины.

Напомним, ГУР МОУ опубликовало перехваченный разговор оккупанта, который рассказал, как «вечеринка» захватчиков с алкоголем под Сватово закончилась уничтожением роты россиян.