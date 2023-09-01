В интервью журналистке Наталье Мосейчук глава украинской военной разведки заявил, что после победы нашей страны в войне через определенное время государство-террорист захочет взять реванш, информирует «НБН».

По словам начальника ГУР МОУ, после войны не получиться отгородиться от россиян «большим забором и рвом с крокодилами», забыть о них, поскольку Кремль будет стремиться к реваншизму.

Буданов считает, что спустя десятилетие после поражения в войне РФ все это переосмыслит, осуществит военное восстановление и начнет готовиться к новому противостоянию с Украиной.

Также в интервью генерал высказался о применении Беларусью российского ядерного вооружения, сообщив результаты тренировок ВС РБ по эксплуатации боеголовок.