Как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, во множестве областей нашей страны в четыре часа утра была объявлена воздушная тревога.

В частности, в 04 часа 22 минуты Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о том, что Россия осуществила с акватории Черного моря пуски ракет типа «Калибр».

В свою очередь мониторинговые каналы сообщают, что вскоре после пусков ракет в Винницкой области Украины прогремели взрывы.

В Генеральном штабе ВСУ также подтвердили информацию о том, что Россия сегодня под утро нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Все данные о последствиях такой террористической атаки уточняются.

Напомним, вчера поздним вечеорм СМИ начали сообщать информацию об атаках беспилотников на российский Псков.