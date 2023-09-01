ГУР МОУ в своем Telegram-канале опубликовало запись перехваченного разговора «освободителя» с женой. По словам оккупанта, рота захватчиков из его 27-й бригады понесла потери во время «вечеринки» на фронте под Сватово, информирует «НБН».

По словам россиянина, основную часть путинских солдат вывели из зоны боевых действий, оставшиеся оккупанты решили «расслабиться» с помощью спиртного.

В результате чрезмерного употребления алкоголя бойцы «второй армии мира» находились в нетрезвом состоянии, облегчив работу украинским войскам. Захватчик сообщил жене, что всех его сослуживцев там «просто вырезали».

«Знаешь, что тебя выведут, так потерпи-то, нет ведь, набухались», — возмущается «освободитель».

Напомним, российский военнопленный объяснил, как он принял решение участвовать в войне против Украины. По словам оккупанта, после долгого запоя он прислушался к «мудрому» совету приятелей.