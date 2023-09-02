Как информирует «НБН», ТГ-канал «Первый городской. Кривой Рог» отмечает, что в городе раздаются звуки, похожие на взрывы. В регионе в это же время было объявлено о воздушной тревоге.

В самом сообщении ресурса отмечается:

В городе слышны звуки, которые похожи на взрывы. Также в городе раздается воздушная тревога. Не стоит ничего фотографировать. Всем в укрытие! Берегите себя!

В это же время официальные лица нашей страны пока что никак не комментировали сложившуюся ситуацию. В это же время в Днепропетровской области в 11 часов 15 минут было объявлено о воздушной тревоге.

В свою очередь Александр Вилкул написал сообщение следующего характера:

Относительно взрывов. Все нормально. Позже будет вся конкретика.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Винницкой области.