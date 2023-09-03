Все дело в том, как пишет «НБН» со ссылкой на обнародованное в Сети Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины видео, российский катер типа КС-701 «Тунец» доставил оккупационные силы на берег и в этот же момент, как только противник начал разгрузку, он был уничтожен.

Видео момента уничтожения российского катера с оккупантами было опубликовано представителями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Судно было взорвано вместе с экипажем и вооружением, которое они туда доставили.

В сообщении к видео отмечается:

На территории северо-западной части Черного моря во время попытки высадки вражеского личного состава, силы морской авиации ВМС ВСУ уничтожили вражеский катер типа КС-701 «Тунец».

Согласно обнародованной информации, шесть оккупантов были ликвидированы и еще два получили ранения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Буданов нашел объяснение тому, почему руководство РФ массово меняет позицию относительно войны в Украине.