Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, в Интернете активно распространяется видео поражения бойцами Сил обороны двух РСЗО «Град». Видео было снято на территории Донецкой области.

При этом в обнародованном ролике не указывается, бойцы какой бригады Вооруженных сил Украины провели операцию по ликвидации вражеских РСЗО. Также точно неизвестно, когда именно был нанесен этот удар.

На кадрах можно увидеть, что ни в первом, ни во втором случае российским «Градам» не удалось спрятаться от поставленных на баланс ВСУ американской стороной HIMAR. Обе РСЗО «Град», принадлежавшие российским войскам, были попросту стерты с лица земли.

Напомним, ране мы уже писали о «бавовне» в Донецке.