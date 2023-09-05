Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павла Ковальчука.

В своем сообщении он отметил, что силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, а также Бахмутском направлениях. Более того, в направлении Работино – Новопрокопивка ВСУ имели успех. Они закрепились на достигнутых рубежах. Силы обороны Украины продолжают наносить та огненное поражение по выявленным целям врага, а также осуществляют меры контрбатарейной обороны.

Согласно его словам, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута.

Напоследок Ковальчук подчеркнул:

Вражеские силы несут огромные потери в личном составе, технике и вооружении. Оккупанты производят перемещение подразделений и войск, применяя резервы.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Тарнавского относительно контрнаступления ВСУ на Таврическом направлении.