В эфире национального телемарафона Гуменюк сообщила, что защитники не фиксируют мощную подготовку путинских оккупационных сил к зиме в южных областях, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, вероятно, массовый завоз россиянами зимних вещей не наблюдается из-за проблем ВС РФ с логистикой. «Освободители» едва успевают обеспечивать свои сегодняшние потребности в средствах защиты, снарядах и технике.

Спикер оперативного командования «Юг» добавила, что сейчас захватчики оценивают ситуацию, чтобы выбрать рубеж, на который будут подвозить зимнее оборудование, поскольку не знают, где окажутся к началу сезона холодов.

Ранее Гуменюк рассказала о степени повреждения мостов в южных областях Украины.