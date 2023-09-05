Как информирует «НБН», об этом говорится в материале газеты The Moscow Times.

Так, в сообщении отмечается, что неизвестный беспилотник был сбит якобы возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в Тверской оластии.

Российское издание пишет, что беспилотный летательный аппарат был сбит над селом Завидово, что в Тверской области. Этот населенный пункт располагается вблизи села Козлово. Рядом с последним располагается государственная резиденция «Русь», принадлежавшая главе Кремля Путину.

Также в сообщении говорится, что расстояние между Козлово и Завидово, где был уничтожен БПЛА, достигает пятнадцати километров.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке БПЛА по трем областям России.