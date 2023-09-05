Аналитики RUSI рассказали, что солдаты «второй армии мира» размещают взрывчатку на своих боевых позициях, чтобы уничтожать штурмовые группы ВСУ, информирует «НБН» со ссылкой на Sky News.

В Институте исследований обороны и безопасности объяснили, что российские оккупанты взрывают взрывчатку, когда отходят через тыл своих окопов. К новой тактике «освободители» прибегли из-за сокращения запасов снарядов и количества артиллерийских систем.

В ведомстве отметили, что россияне новый метод считают более надежным и угрожающим штурмовым группам ВСУ, чем применение артиллерийского огня.

Напомним, разведка Великобритании сообщила, чем рискуют ВС РФ, пытаясь остановить продвижение украинских войск.